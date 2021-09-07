В Челябинской области еще 370 человек заболели коронавирусом за день

Среди зараженных — шесть школьников

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти девять тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 370 положительных результатов. Среди заболевших на этот раз сразу шесть школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 89 тысяч 56 человек. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

На лечении остаются 8 тысяч 270 человек. Накануне из больниц выписали 273 пациента, всего с начала пандемии болезнь победили 76 тысяч 588 южноуральцев.

В понедельник, 6 сентября, от COVID-19 на ковидных базах Челябинской области скончались 22 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 156 южноуральцев.

Единственным надежным способом защиты от тяжелой формы коронавируса остается прививка. В начале этого учебного года мобильные пункты вакцинации открыты в крупнейших вузах Челябинской области.



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