В Челябинской области открыли новые пункты бесплатного ПЦР-тестирования

Тесты в них делают только людям без температуры

В Челябинской области расширяют сеть медицинских пунктов, где можно бесплатно пройти ПЦР-тестирование на ковид. Во вторник, 1 февраля, этот список пополнился новыми точками в Челябинске, Коркино, Копейске и Еманжелинске, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Теперь этот список выглядит так.

Адреса бесплатных пунктов ПЦР-тестирования в Челябинске:

— ОКБ № 3, поликлиника № 2 (пр. Победы, 376в) — ежедневно с 10:00 до 15:00.

— ГКБ № 1 (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной) — ежедневно с 10:00 до 15:00.

— ГКБ № 6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 29) — ежедневно с 10:00 до 15:00.

— ГКБ № 8 (ул. Горького, 18) — ежедневно с 10:00 до 15:00.

С 1 февраля открыты пункты сдачи ПЦР-тестов в отделениях Областного кожно-венерологического диспансера № 3:

— Поликлиника № 3 (Челябинск, ул. Блюхера, 12) — с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

— Поликлиника № 6 (Копейск, ул. Братьев Гожевых, 5а) — с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

— Поликлиника № 7 (Коркино, ул. Терешковой, 40, корпус 1) — с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

— Поликлиника № 8 (Еманжелинск, ул. Почтовая, 15) — с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00.

Пункты бесплатного ПЦР-тестирования ведут прием пациентов, у которых нет температуры и других признаков острой респираторной инфекции, например, насморка, кашля.

Такие пункты рассчитаны на выявление бессимптомных носителей. Также здесь делают анализ тем, кому результат теста нужен для плановой госпитализации или реабилитации, для посещения другой страны.

Ранее мы писали, куда челябинцы могут обратиться за помощью и диагностикой при подозрении на коронавирус: чем пациенту помогут в поликлинике по месту жительства, в ковидном центре и в пункте ПЦР‑тестирования на ковид.

