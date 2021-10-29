В Челябинской области можно поставить прививку от коронавирусной инфекции в любое время в ближайшем пункте вакцинации. С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлена нерабочая неделя. По мнению экспертов, это лучшее время для вакцинации. Информагентство «Первое областное» собрало адреса и время работы всех прививочных пунктов Челябинской области. Полный перечень – в нашей подборке.
Ежедневно с 30 октября по 7 ноября во Дворце спорта «Юность» будет организован самый крупный пункт вакцинации в Челябинске. Он будет открыт с полудня до восьми часов вечера. Здесь 20 бригад проводят одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Каждая из бригад за один час может привить около 80 человек. Полный фоторепортаж о том, как будет организована вакцинация во Дворце спорта, — в материале.
В Челябинске работают также мобильные бригады в ТРК и дополнительные пункты вакцинации с отдельными входами:
ТРК «Алмаз», 10:00—20:00
ТРК «Космос», 12:00— 20:00
Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23, 12:00—20:00
ТК «КС», 14:00—20:00
Магазин «Пятерочка», ул. Салютная, 11, 14:00—19:00
3️0️ октября
Ледовая арена «Трактор», 15:00—20:00
«ЧелМаркет», пр. Ленина, 35, 12:00—16:00
3️1️ октября
«ЧелМаркет», пр. Ленина, 35, 12:00—16:00
Пункты в Магнитогорске будут работать с 12:00 до 20:00
ТРК «Гостиный двор»
ТРК «Континент»
ТРК «Семейный парк»
ТЦ «Лента»
ТК «Джаз Молл»
Ледовая арена «Металлург», 3️0️ октября, 12:30—14:30
Миасс:
Администрация города, 12:00—17:00
Златоуст:
с 1️ по 5️ ноября, Автовокзал, 9:00—14:00
Администрация города, 13:00—17:00
6️, 7️ ноября, Автовокзал, 10:00—15:00
Кыштым:
ТК «Радуга», 12:00—20:00
Всего задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций, развернуто 143 стационарных прививочных пункта и 71 мобильный пункт вакцинации.
Напоминаем, что при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.
Кроме того, в области будут работать круглосуточные пункты вакцинации:
Челябинск
ГКБ № 2, пр. Ленина, 82
ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28
ГКБ № 8, ул. Горького,18
ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5
ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а
Сатка: районная больница, приемный покой
Магнитогорск: ГБ № 1, приемный покой
Касли: районная больница, приемный покой
Катав-Ивановск: районная больница, приемный покой
Кыштым: городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой
Карабаш: городская больница, приемный покой
Село Миасское: районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Верхний Уфалей: городская больница, приемный покой стационара
Варна: районная больница, приемный покой
Троицк: медпункт ЖД вокзала
Карталы: городская больница, приемный покой стационара
Чебаркуль: областная больница, приемное отделение
Октябрьское: районная больница, приемный покой
Увелка: районная больница, приемный покой
Коркино: городская больница № 1, травмпункт; Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения
Село Агаповка: районная больница
Нязепетровск: районная больница
Село Кизильское: районная больница
Миасс: Городская больница № 3, 19:00—22:00