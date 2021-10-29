Южноуральцы могут поставить прививки от COVID‑19 с 30 октября по 7 ноября: полный перечень адресов

Также по области будут работать круглосуточные пункты вакцинации

В Челябинской области можно поставить прививку от коронавирусной инфекции в любое время в ближайшем пункте вакцинации. С 30 октября по 7 ноября в регионе объявлена нерабочая неделя. По мнению экспертов, это лучшее время для вакцинации. Информагентство «Первое областное» собрало адреса и время работы всех прививочных пунктов Челябинской области. Полный перечень – в нашей подборке.

Ежедневно с 30 октября по 7 ноября во Дворце спорта «Юность» будет организован самый крупный пункт вакцинации в Челябинске. Он будет открыт с полудня до восьми часов вечера. Здесь 20 бригад проводят одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Каждая из бригад за один час может привить около 80 человек. Полный фоторепортаж о том, как будет организована вакцинация во Дворце спорта, — в материале.

В Челябинске работают также мобильные бригады в ТРК и дополнительные пункты вакцинации с отдельными входами:

ТРК «Алмаз», 10:00—20:00

ТРК «Космос», 12:00— 20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23, 12:00—20:00

ТК «КС», 14:00—20:00

Магазин «Пятерочка», ул. Салютная, 11, 14:00—19:00

3️0️ октября

Ледовая арена «Трактор», 15:00—20:00

«ЧелМаркет», пр. Ленина, 35, 12:00—16:00

3️1️ октября

«ЧелМаркет», пр. Ленина, 35, 12:00—16:00

Пункты в Магнитогорске будут работать с 12:00 до 20:00

ТРК «Гостиный двор»

ТРК «Континент»

ТРК «Семейный парк»

ТЦ «Лента»

ТК «Джаз Молл»

Ледовая арена «Металлург», 3️0️ октября, 12:30—14:30

Миасс:

Администрация города, 12:00—17:00

Златоуст:

с 1️ по 5️ ноября, Автовокзал, 9:00—14:00

Администрация города, 13:00—17:00

6️, 7️ ноября, Автовокзал, 10:00—15:00

Кыштым:

ТК «Радуга», 12:00—20:00



Всего задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций, развернуто 143 стационарных прививочных пункта и 71 мобильный пункт вакцинации.

Напоминаем, что при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Перед процедурой медработник проведет общий осмотр: измерит давление, температуру, сатурацию, проведет сбор анамнеза.

Кроме того, в области будут работать круглосуточные пункты вакцинации:

Челябинск

ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28

ГКБ № 8, ул. Горького,18

ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5

ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а

Сатка: районная больница, приемный покой

Магнитогорск: ГБ № 1, приемный покой

Касли: районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск: районная больница, приемный покой

Кыштым: городская больница им. А. П. Силаева, приемный покой

Карабаш: городская больница, приемный покой

Село Миасское: районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей: городская больница, приемный покой стационара

Варна: районная больница, приемный покой

Троицк: медпункт ЖД вокзала

Карталы: городская больница, приемный покой стационара

Чебаркуль: областная больница, приемное отделение

Октябрьское: районная больница, приемный покой

Увелка: районная больница, приемный покой

Коркино: городская больница № 1, травмпункт; Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения

Село Агаповка: районная больница

Нязепетровск: районная больница

Село Кизильское: районная больница

Миасс: Городская больница № 3, 19:00—22:00