В Челябинской области еще 382 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 20 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 14 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 382 положительных результата. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 82 тысячи 300 человек. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 19 августа, скончались 9 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Это значительно меньше, чем было ранее. К примеру, 18 августа от коронавируса скончался 21 пациент. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3777 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 6887 человек. С начала пандемии болезнь победили 71 600 южноуральцев. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 301 пациента.

Напомним, на этой неделе в Челябинскую область привезли очередную дозу вакцины. На прошедших выходных число вакцинированных южноуральцев увеличилось.

Кабинет министров утвердил правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавирусной инфекции жителей России. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года на основании данных единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.