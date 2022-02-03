В Челябинской области еще 3992 человека заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 3 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 19 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 3992 положительных результата, среди заболевших 612 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 179 тысяч 401 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 622 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 146 тысяч 977 южноуральцев. На лечении остается 24 тысячи 588 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 12 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7774 южноуральца.

В Челябинске ковидная поликлиника начала круглосуточный прием горожан.



Куда челябинцам обращаться при подозрении на коронавирус — разбираемся, чем помогут в поликлинике по месту жительства, в ковидном центре и в пункте ПЦР‑тестирования на ковид.

