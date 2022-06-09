В Челябинской области 95 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 9 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 95 положительных результатов, среди заболевших есть 8 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 332 тысячи 709 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 9 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 56 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 321 тысяча 939 южноуральцев. Продолжают лечение 1735 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9894 человек.

Между тем обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области. Однако медики рекомендуют жителям региона делать прививки на добровольной основе.



Сенатор из Челябинска Маргарита Павлова обратилась к генпрокурору РФ по поводу обязательной вакцинации.

