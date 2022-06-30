В Челябинской области 91 человек заболел коронавирусом за минувшие сутки

На лечении остаются 1667 южноуральцев

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 91 положительный результат, среди заболевших есть шесть школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 334 тысячи 648 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 30 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 6 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 323 тысячи 890 южноуральцев. Продолжают лечение 1667 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9950 человек.

Единственным надежным способом защиты от инфекции остается вакцинация. В Магнитогорске прививать от ковида уже начали в детских садах.

Челябинский эпидемиолог оценил вероятность локдауна из-за оспы обезьян. Александр Выгоняйлов сравнил инфекцию с коронавирусом.

