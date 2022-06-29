Вакцинация от коронавируса проходит в детских садах Магнитогорска

Пока медики прививают только родителей

В среду и четверг, 29 и 30 июня, мобильные бригады медиков дежурят в детских садах Магнитогорска. Родителям малышей предлагают поставить профилактическую прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации города.

«29 и 30 июня родители воспитанников детских садов Магнитогорска смогут пройти вакцинацию от COVID-19 прямо в дошкольных учреждениях»,

— замечают в пресс-службе.

Прививочные пункты откроют с 17:00 до 19:00 по следующим адресам:

— детский сад № 14 (ул. Труда, 57/1);

— детский сад № 22 (ул. Советская, 147/4);

— детский сад № 175 (ул. Герцена, 29).

Родителям нужно иметь при себе основные документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Анкету и согласие на вакцинацию можно заполнить на месте.