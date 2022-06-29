«29 и 30 июня родители воспитанников детских садов Магнитогорска смогут пройти вакцинацию от COVID-19 прямо в дошкольных учреждениях», — замечают в пресс-службе.
Прививочные пункты откроют с 17:00 до 19:00 по следующим адресам:
— детский сад № 14 (ул. Труда, 57/1);
— детский сад № 22 (ул. Советская, 147/4);
— детский сад № 175 (ул. Герцена, 29).
Родителям нужно иметь при себе основные документы: паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Анкету и согласие на вакцинацию можно заполнить на месте.
Перед прививкой горожан осматривает медик.
Напомним, в ноябре 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет «Спутник М», ее уже применяют. А в начале июня 2022 года вакцину от коронавируса впервые ввели 9—11‑летним детям. В России начались испытания на добровольцах.
Между тем челябинский эпидемиолог оценил вероятность локдауна из-за оспы обезьян. Александр Выгоняйлов сравнил инфекцию с коронавирусом.