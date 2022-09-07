В Челябинской области 738 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 7 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели почти четыре тысячи тестов на коронавирус и получили 738 положительных результатов, среди заболевших есть 31 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 353 тысячи 596 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 7 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 130 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 335 тысяч 485 южноуральцев. Продолжают лечение 8918 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли два пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 52 человека.

Между тем в Челябинске сохранили один пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Все жители Челябинской области по будням могут сделать мазок в областном кожно-венерологическом диспансере № 3 на улице Блюхера, 12.

Ранее врач Татьяна Цветкова рассказала ИА «Первое областное», от каких штаммов гриппа пришла вакцина в Челябинскую область и почему лучше сделать прививку до середины ноября.