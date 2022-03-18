В Челябинской области 602 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 18 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 602 положительных результата, среди заболевших 44 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 311 тысяч 68 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 18 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1406 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 288 тысяч 541 южноуралец. На лечении остается 13 тысяч 941 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 15 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 9446 южноуральцев.

Несмотря на то что вновь зараженных становится меньше и меньше, в Челябинской области все еще сохраняется обязательный масочный режим. Где нельзя снимать маски, рассказываем в отдельном материале.

