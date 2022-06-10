В Челябинской области 94 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 10 июня 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6,4 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 94 положительных результата, среди заболевших есть 7 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 332 тысячи 803 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 10 июня, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 218 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 322 тысячи 157 южноуральцев. Продолжают лечение 1610 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9895 человек.

Между тем обязательную вакцинацию от коронавируса отменили в Челябинской области. Однако медики рекомендуют жителям региона делать прививки на добровольной основе.



Выездную вакцинацию от коронавируса возобновили в садах Челябинской области. Публикуем расписание работы медицинских бригад в июне 2022 года.



Вакцину от коронавируса впервые ввели 9—11‑летним детям. На этой неделе в России начались испытания на добровольцах.





