В Челябинской области возобновили выездную вакцинацию от коронавируса в садовых товариществах. График работы медиков до конца месяца сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Перед процедурой проводится сбор анамнеза, измерение давления, температуры, сатурации. На месте заполняется анкета, согласие на вакцинацию, медики вносят информацию в федеральный реестр вакцинированных. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС», — уточнили в министерстве здравоохранения Челябинской области.
ГДЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ
Челябинск:
1️1️ июня
СНТ № 3, п. Чурилово с 09:00 до 12:00.
СНТ «Колющенец» с 10:00 до 13:00.
СНТ «Надежда» с 12:00 до 14:00.
СНТ «Сигнал-2» с 12:00 до 14:00.
1️8️ июня
СНТ «Колющенец» с 10:00 до 13:00.
СНТ «Сигнал-3» с 13:00 до 15:00.
2️5️ июня
СНТ «Колющенец» с 10:00 до 13:00.
СНТ «Сигнал-4» с 12:00 до 14:00.
Магнитогорск:
10 июня
11:00—13:00
СНТ им. Мичурина
СНТ «Метизник»
1️1️ июня
11:00—13:00
СНТ «Горняк»
СНТ «Металлург-2»
СНТ «Калибровщик-2»
1️7️ июня
11:00—13:00
СНТ им. Мичурина
СНТ «Метизник»
2️4️ июня
11:00—13:00
СНТ им. Мичурина
СНТ «Метизник»
Долгодеревенское:
1️1️ июня
СНТ «Электрометаллург» с 10:00 до 12:00.
1️6️ июня
СНТ «Дружба» с 10:00 до 12:00.
2️3️ июня
СНТ «Дружба» с 10:00 до 12:00.
СНТ «Прогресс» с 10:00 до 12:00.
2️4️ июня
СНТ «Березка» (п. Рощино) с 13:00 до 15:00.
Миасс:
1️1️ июня
СНТ «Лиственный» с 12:00 до 14:00.
1️3️ июня
СНТ «Золотая долина» с 12:00 до 14:00.
1️4️ июня
СНТ «Автомобиль» с 10:00 до 12:00.
2️1️ июня
СНТ «Строитель-2» с 10:00 до 12:00.
2️5️ июня
СНТ «Калинушка» с 12:00 до 14:00
2️6️ июня
СНТ «Кедровый» с 12:00 до 14:00.
2️8️ июня
СНТ «Строитель-1» с 10:00 до 12:00.
Златоуст:
1️1️, 1️8️, 2️5️ июня
СНТ «Булат-6» с 12:00 до 14:00.
Копейск:
1️1️ июня
СНТ «Связист» с 09:00 до 12:00.
СНТ «Шахтер» с 10:00 до 13:00.
1️8️ июня
СНТ «Любитель» с 10:00 до 13:00.
2️5️ июня
СНТ «Дружба» с 09:00 до 12:00.
СНТ «Птицевод» с 10:00 до 13:00.
Касли:
1️1️, 1️8️, 2️5️ июня
СНТ «1 Мая» с 09:00 до 11:00.
Троицк
1️1️ июня
СНТ «Полет» с 11:00 до 15:45.
2️5️ июня
СНТ «Дизелист» с 11:00 до 15:00.
Куса:
1️1️ июня
СНТ «Машиностроитель» с 12:00 до 14:00.
1️3️ июня
СНТ «Лужайка» с 09:00 до 11:00.
1️8️ июня
СНТ «Березка» с 12:00 до 14:00.
1️9️ июня
СНТ «Машиностроитель» с 12:00 до 14:00.
2️5️ июня
СНТ «Лужайка» с 09:00 до 11:00.
2️6️ июня
СНТ «Березка» с 12:00 до 14:00.
Сатка
1️1️ июня
СНТ «Электрик» с 09:00 до 12:00.
1️4️ июня
СНТ «Карьер» с 09:00 до 12:00.
СНТ «1-е Сады» с 12:00 до 15:00.
СНТ «Горняк-1» (п. Межевой) с 10:00 до 12:00.
1️5️ июня
СНТ «Подсобное» с 09:00 до 12:00.
СНТ «Янтарь» с 11:00 до 13:00.
1️6️ июня
СНТ «Горняк 1, 2» (г. Бакал) с 09:00 до 12:00.
СНТ «2-е Сады» с 12:00 до 15:00.
СНТ «Горняк-2» (п. Межевой) с 13:00 до 15:00.
1️7️ июня
СНТ «Шахтер» с 09:00 до 12:00.
СНТ «Нижняя Сатка» с 11:00 до 13:00.
1️8️ июня
СНТ «Черемушки» с 09:00 до 12:00.
СНТ «Горняк-2» (п. Межевой) с 13:00 до 15:00.
1️9️ июня
СНТ «Машиностроитель» с 12:00 до 14:00.
2️0️ июня
СНТ «Электрик» с 09:00 до 12:00.
СНТ «2-е Сады» с 12:00 до 15:00.
СНТ «Горняк-2» (п. Межевой) с 13:00 до 15:00.
2️1️ июня
СНТ «Карьер» с 09:00 до 12:00.
СНТ «Автомобилист» с 11:00 до 13:00.
2️2️ июня
СНТ «Подсобное» с 09:00 до 12:00.
СНТ «1-е Сады» с 12:00 до 15:00.
СНТ «Горняк-1» (п. Межевой) с 10:00 до 12:00.
2️3️ июня
СНТ «Горняк 1, 2» (г. Бакал) с 09:00 до 12:00.
СНТ «Янтарь» с 11:00 до 13:00.
2️4️ июня
СНТ «Шахтер» с 09:00 до 12:00.
СНТ «2-е Сады» с 12:00 до 15:00.
2️5️ июня
СНТ «Черемушки» с 09:00 до 12:00.
СНТ «Горняк-1» (п. Межевой) с 10:00 до 12:00.
2️6️ июня
СНТ «Березка» с 12:00 до 14:00.
2️7️ июня
СНТ «Электрик» с 09:00 до 12:00.
СНТ «1-е Сады» с 12:00 до 15:00.
СНТ «Горняк-1» (п. Межевой) с 10:00 до 12:00.
2️8️ июня
СНТ «Карьер» с 09:00 до 12:00.
СНТ «Автомобилист» с 11:00 до 13:00.
2️9️ июня
СНТ «Подсобное» с 09:00 до 12:00.
СНТ «2-е Сады» с 12:00 до 15:00.
3️0️ июня
СНТ «Горняк 1, 2» (г. Бакал) с 9:00 до 12:00.
СНТ «Янтарь» с 11:00 до 13:00.
1️ июля
СНТ «Шахтер» с 09:00 до 12:00.