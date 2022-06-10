Выездную вакцинацию от коронавируса возобновили в садах Челябинской области

Публикуем расписание работы медицинских бригад в июне 2022 года

В Челябинской области возобновили выездную вакцинацию от коронавируса в садовых товариществах. График работы медиков до конца месяца сегодня, 10 июня, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.



«Перед процедурой проводится сбор анамнеза, измерение давления, температуры, сатурации. На месте заполняется анкета, согласие на вакцинацию, медики вносят информацию в федеральный реестр вакцинированных. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС», — уточнили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

ГДЕ БУДУТ РАБОТАТЬ ВЫЕЗДНЫЕ БРИГАДЫ

Челябинск:

1️1️ июня

СНТ № 3, п. Чурилово с 09:00 до 12:00.

СНТ «Колющенец» с 10:00 до 13:00.

СНТ «Надежда» с 12:00 до 14:00.

СНТ «Сигнал-2» с 12:00 до 14:00.

1️8️ июня

СНТ «Колющенец» с 10:00 до 13:00.

СНТ «Сигнал-3» с 13:00 до 15:00.

2️5️ июня

СНТ «Колющенец» с 10:00 до 13:00.

СНТ «Сигнал-4» с 12:00 до 14:00.

Магнитогорск:

10 июня

11:00—13:00

СНТ им. Мичурина

СНТ «Метизник»

1️1️ июня

11:00—13:00

СНТ «Горняк»

СНТ «Металлург-2»

СНТ «Калибровщик-2»

1️7️ июня

11:00—13:00

СНТ им. Мичурина

СНТ «Метизник»

2️4️ июня

11:00—13:00

СНТ им. Мичурина

СНТ «Метизник»

Долгодеревенское:

1️1️ июня

СНТ «Электрометаллург» с 10:00 до 12:00.

1️6️ июня

СНТ «Дружба» с 10:00 до 12:00.

2️3️ июня

СНТ «Дружба» с 10:00 до 12:00.

СНТ «Прогресс» с 10:00 до 12:00.

2️4️ июня

СНТ «Березка» (п. Рощино) с 13:00 до 15:00.

Миасс:

1️1️ июня

СНТ «Лиственный» с 12:00 до 14:00.

1️3️ июня

СНТ «Золотая долина» с 12:00 до 14:00.

1️4️ июня

СНТ «Автомобиль» с 10:00 до 12:00.

2️1️ июня

СНТ «Строитель-2» с 10:00 до 12:00.

2️5️ июня

СНТ «Калинушка» с 12:00 до 14:00

2️6️ июня

СНТ «Кедровый» с 12:00 до 14:00.

2️8️ июня

СНТ «Строитель-1» с 10:00 до 12:00.

Златоуст:

1️1️, 1️8️, 2️5️ июня

СНТ «Булат-6» с 12:00 до 14:00.

Копейск:

1️1️ июня

СНТ «Связист» с 09:00 до 12:00.

СНТ «Шахтер» с 10:00 до 13:00.

1️8️ июня

СНТ «Любитель» с 10:00 до 13:00.

2️5️ июня

СНТ «Дружба» с 09:00 до 12:00.

СНТ «Птицевод» с 10:00 до 13:00.

Касли:

1️1️, 1️8️, 2️5️ июня

СНТ «1 Мая» с 09:00 до 11:00.

Троицк

1️1️ июня

СНТ «Полет» с 11:00 до 15:45.

2️5️ июня

СНТ «Дизелист» с 11:00 до 15:00.

Куса:

1️1️ июня

СНТ «Машиностроитель» с 12:00 до 14:00.

1️3️ июня

СНТ «Лужайка» с 09:00 до 11:00.

1️8️ июня

СНТ «Березка» с 12:00 до 14:00.

1️9️ июня

СНТ «Машиностроитель» с 12:00 до 14:00.

2️5️ июня

СНТ «Лужайка» с 09:00 до 11:00.

2️6️ июня

СНТ «Березка» с 12:00 до 14:00.

Сатка

1️1️ июня

СНТ «Электрик» с 09:00 до 12:00.

1️4️ июня

СНТ «Карьер» с 09:00 до 12:00.

СНТ «1-е Сады» с 12:00 до 15:00.

СНТ «Горняк-1» (п. Межевой) с 10:00 до 12:00.

1️5️ июня

СНТ «Подсобное» с 09:00 до 12:00.

СНТ «Янтарь» с 11:00 до 13:00.

1️6️ июня

СНТ «Горняк 1, 2» (г. Бакал) с 09:00 до 12:00.

СНТ «2-е Сады» с 12:00 до 15:00.

СНТ «Горняк-2» (п. Межевой) с 13:00 до 15:00.

1️7️ июня

СНТ «Шахтер» с 09:00 до 12:00.

СНТ «Нижняя Сатка» с 11:00 до 13:00.

1️8️ июня

СНТ «Черемушки» с 09:00 до 12:00.

СНТ «Горняк-2» (п. Межевой) с 13:00 до 15:00.

1️9️ июня

СНТ «Машиностроитель» с 12:00 до 14:00.

2️0️ июня

СНТ «Электрик» с 09:00 до 12:00.

СНТ «2-е Сады» с 12:00 до 15:00.

СНТ «Горняк-2» (п. Межевой) с 13:00 до 15:00.

2️1️ июня

СНТ «Карьер» с 09:00 до 12:00.

СНТ «Автомобилист» с 11:00 до 13:00.

2️2️ июня

СНТ «Подсобное» с 09:00 до 12:00.

СНТ «1-е Сады» с 12:00 до 15:00.

СНТ «Горняк-1» (п. Межевой) с 10:00 до 12:00.

2️3️ июня

СНТ «Горняк 1, 2» (г. Бакал) с 09:00 до 12:00.

СНТ «Янтарь» с 11:00 до 13:00.

2️4️ июня

СНТ «Шахтер» с 09:00 до 12:00.

СНТ «2-е Сады» с 12:00 до 15:00.

2️5️ июня

СНТ «Черемушки» с 09:00 до 12:00.

СНТ «Горняк-1» (п. Межевой) с 10:00 до 12:00.

2️6️ июня

СНТ «Березка» с 12:00 до 14:00.

2️7️ июня

СНТ «Электрик» с 09:00 до 12:00.

СНТ «1-е Сады» с 12:00 до 15:00.

СНТ «Горняк-1» (п. Межевой) с 10:00 до 12:00.

2️8️ июня

СНТ «Карьер» с 09:00 до 12:00.

СНТ «Автомобилист» с 11:00 до 13:00.

2️9️ июня

СНТ «Подсобное» с 09:00 до 12:00.

СНТ «2-е Сады» с 12:00 до 15:00.

3️0️ июня

СНТ «Горняк 1, 2» (г. Бакал) с 9:00 до 12:00.

СНТ «Янтарь» с 11:00 до 13:00.

1️ июля

СНТ «Шахтер» с 09:00 до 12:00.