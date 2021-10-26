COVIкулы: как пройдут нерабочие дни в разных российских регионах

ИА «Первое областное» подготовил подборку, какие ограничения и в какой период будут действовать в стране

Из-за подъема заболеваемости короновирусной инфекцией в России объявили нерабочие дни. В некоторых регионах они уже начались, еще ряд территорий вводят ограничения с 30 октября. Губернаторы смогут продлевать нерабочие дни на тот период, на который посчитают нужным. Разбираемся, какие правила действуют в период длинных выходных для жителей разных регионов и какие ограничения ждут туристов.

«Первые ласточки»

В шести регионах России ограничения на работу организаций ввели с минувшего понедельника, 25 октября, который ввели местные власти с целью приостановить распространение коронавирусной инфекции. Речь про Воронежскую, Нижегородскую, Новгородскую, Курскую, Самарскую области и Пермский край. Нерабочие дни в этих территориях продлятся до 7 ноября.

В Курской области решение объявить рабочие дни раньше 30 октября было принято после того, как главный санитарный врач региона Олег Климушин озвучил, что показатель заболеваемости коронавирусом в области превышает средний уровень по Центральному федеральному округу, кроме Москвы и Подмосковья.

Власти Нижегородской области посчитали, что недели ограничений недостаточно, поэтому было решено ввести двухнедельный период нерабочих дней. В Пермском крае решили продлить ограничительные меры из-за роста числа пациентов, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме. По этой же причине решения были приняты в Воронежской и Самарской областях.





А как у соседей?

Из-за сложной ситуации, связанной с COVID-19, в Тюменской области на время закрыли торговые центры, различные предприятия, а также развлекательные заведения. Кафе будут работать исключительно на вынос. По распоряжению губернатора с 8 ноября вводят QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий в Тюменской области. С 30 октября по 7 ноября в регионе приостановят работу предприятий, организаций и ИП, за исключением непрерывного цикла.

Оперштаб Курганской области принял решение с 18 октября вести обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет и использование QR-кодов для посетителей ТРК, объектов общественного питания, санаториев и гостиниц электронный. Если такого документа нет, посетить эти места можно с отрицательным ПЦР-тестом на ковид сроком действия не более 72 часов, либо справкой о перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе. С 25 октября общепит Курганской области будут работать до 23:00. Исключение составят организации на автобусных и железнодорожных вокзалах и в здании аэропорта, доставки заказов и обслуживание на вынос.

В Свердловской области с 30 октября начнет действовать запрет на работу заведений общественного питания и развлечений в ночное время. Также посещать мероприятия в COVID-free зонах можно будет с QR-кодами о вакцинации, перенесенном заболевании или начале вакцинации с 30 октября до 15 декабря. Также обязательный режим QR-кодов в ТЦ, фитнес-клубах и общепите. Вводится режим самоизоляции для непривитых людей старше 60 лет (ранее было от 65 лет). При этом во все нерабочие дни в регионе будут работать все пункты вакцинации.





Москва и Санкт-Петербург

Мэр Москвы подписал постановление о том, что с 28 октября по 7 ноября должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций в городе, за исключением компаний, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла.

На этот период компании, работающие в сферах торговли, услуг, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа, общественного питания, приостанавливают работу. Это касается и зоопарков, детских лагерей и игровых комнат, в том числе в парках и торговых центрах. Концертные залы и цирки закрыты, в том числе и для проведения репетиций.

Вслед за Москвой ограничения ввели и власти Санкт-Петербурга. Постановление, согласно которому с 30 октября по 7 ноября будут работать только магазины, аптеки и предприятия бытовых услуг, подписал губернатор Александр Беглов.

С 30 октября основанием для посещения заведений общепита или учреждений культуры станут QR-коды. При этом иностранцы получат право пройти в рестораны или музеи, только если они вакцинированы российским препаратом. То есть это смогут сделать только приезжие, которые работают в городе, имеют СНИЛС и могут зарегистрироваться на портале Госуслуг. Иностранные туристы, привитые зарубежной вакциной, не смогут посещать городские музеи, театры и рестораны.





Длинные выходные — это не каникулы

В Севастополе очень строго подошли к приему туристов. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, ситуация в городе сейчас самая тяжелая за все два года пандемии: занят практически весь коечный фонд.

С 30 октября по 7 ноября на въезде в город установят пункты контроля. Блокпосты, где будут проверять наличие у въезжающих документов о вакцинации от ковида, появятся на автовокзале и железнодорожном вокзале Севастополя, а также на трех основных дорогах, ведущих в город.

Туристов будут пускать только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание. Эта мера вводится временно, чтобы не допустить массового наплыва туристов в город в период нерабочих дней. Въехать через блокпосты также можно будет с медотводом от вакцинации (и с отрицательным ПЦР-тестом).

В Крыму изучают возможность сделать полуостров защищенным от завозных случаев ковида и планируют начать тестировать в аэропортах вылета, на вокзалах и перед Крымским мостом. Для заселения в отели Крыма обязательным условием остается ПЦР-тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации.

Власти Краснодарского края приняли решение, что с 25 октября до 1 декабря в регионе не будут проводиться детские массовые спортивные и культурные мероприятия, а взрослые смогут посещать массовые мероприятия и кинотеатры только с QR-кодом или сертификате о перенесённом COVID-19. С 30 октября по 7 ноября в регионе отменяются массовые спортивные, развлекательные и культурные мероприятия.

На курортах в нерабочие дни кафе и бары будут обслуживать только посетителей с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию или перенесенный в последние полгода коронавирус. Также общепит по-прежнему не работает с 00:00 до 07:00. Продолжает действовать запрет на курение кальянов, даже в специализированных заведениях. Заселиться в гостиницы Краснодарского края без сертификата о вакцинации или документа о перенесенной болезни не получится.





Первый локдаун

Во вторник, 26 октября, Хакасия первой из регионов вводит комендантский час из-за COVID-19. Всем жителям республики нельзя с 28 октября покидать место проживания с 22 до 6 часов, кроме сотрудников предприятий, которые работают непрерывно. Разрешается выгул собак, занятия спортом на улице, выход в медучреждения, походы в магазин.

Напомним, 26 октября в России новый антирекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — скончались 1106 человек. За последние сутки в стране выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 106 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 973 человека.