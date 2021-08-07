В Челябинской области 358 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются 5975 пациентов

На сегодняшний день, 7 августа, в Челябинской области официально зарегистрировано 77419 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 заболели 358 человек. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«В больницах Челябинской области остаются 5975 пациентов. Они получают все необходимое лечение. Граждане, не имеющие клинических признаков болезни и хронических заболеваний, лечатся дома под присмотром врачей»,— рассказали в ведомстве.

За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из ковидных госпиталей 273 южноуральца. Всего с начала пандемии коронавируса выписаны 67872 человека.

«От COVID-19 за прошедшие сутки скончались 17 пациентов»,— добавили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии коронавируса медиками проведено 2 914 160 исследований методами ПЦР и ИФА. За сутки анализы сдали 13526 южноуральцев.

По традиции, в эти выходные жителей Челябинской области приглашают бесплатно поставить прививку от коронавиурса в крупных ТРК региона. График работы передвижных лабораторий и список адресов можно узнать в нашем материале.