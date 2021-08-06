Где в Челябинской области поставить прививку от коронавируса в выходные: перечень адресов

На этой неделе в регион пришла дополнительная партия вакцины «Спутник Лайт»

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где поставить прививку можно в ближайшие выходные, 7 и 8 августа.

Челябинск

7 августа

ТРК «Алмаз»

10:00—14:00

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»

10:00—15:00

ТРК «Кольцо»

12:00—18:00

ТРК «Куба»

10:00—13:00

ТК «КС»

12:00—15:00

ТРК «Родник»

10:00—16:00

ТРК «Космос»

12:00—16:00

ТРК «Горки»

10:00—14:00

8 августа

ТРК «Алмаз»

10:00—14:00

ТРК «Кольцо»

12:00—17:00

ТРК «Фокус»

11:00—16:00

ТРК «Родник»

10:00—16:00

Магнитогорск

6 августа

Парк «У Вечного огня»

17:00—19:00

7 августа

Парк «У Вечного огня»

11:00—14:00

ТРК «Гостиный двор»

11:00—15:00

ТРК «Континент»

11:00—15:00

ТРК «Семейный парк»

11:00—15:00

8 августа

Парк «У Вечного огня»

11:00—14:00

ТРК «Гостиный двор»

11:00—15:00

ТРК «Континент»

11:00—15:00

ТРК «Семейный парк»

11:00—15:00

Миасс

7 и 8 августа

ТРК «Слон»

11:00—15:00

Златоуст

7 и 8 августа

ТРК «Тарелка»

12:00—17:00

Кыштым

7 и 8 августа

ТЦ «Радуга»

10:00—14:00

Чебаркуль

7 и 8 августа

Колхозный рынок

8:00—13:00

Мини-рынок

13:00—16:00

Пласт

7 августа

ТК «Раздолье»

9:00—13:00

8 августа

ТК «Карат»

8:00—12:00

Копейск

7 августа

Автовокзал

10:00—13:00

Коркино

7 августа

Городской рынок

8:30—11:30

8 августа

ТК «Шахтер»

10:00—13:00

Еманжелинск

8 августа

ТК «Магнит»

10:00—14:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру «122».

В прошедшие выходные 1730 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации.



За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 355 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболел 77 тысяч 61 человек.



Напомним, власти Челябинской области заявили о грядущем подъеме заболеваемости коронавирусом в сентябре. Новый пик эпидемии будет связан с выходом детей в школу.