На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где поставить прививку можно в ближайшие выходные, 7 и 8 августа.
Челябинск
7 августа
ТРК «Алмаз»
10:00—14:00
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»
10:00—15:00
ТРК «Кольцо»
12:00—18:00
ТРК «Куба»
10:00—13:00
ТК «КС»
12:00—15:00
ТРК «Родник»
10:00—16:00
ТРК «Космос»
12:00—16:00
ТРК «Горки»
10:00—14:00
8 августа
ТРК «Алмаз»
10:00—14:00
ТРК «Кольцо»
12:00—17:00
ТРК «Фокус»
11:00—16:00
ТРК «Родник»
10:00—16:00
Магнитогорск
6 августа
Парк «У Вечного огня»
17:00—19:00
7 августа
Парк «У Вечного огня»
11:00—14:00
ТРК «Гостиный двор»
11:00—15:00
ТРК «Континент»
11:00—15:00
ТРК «Семейный парк»
11:00—15:00
8 августа
Парк «У Вечного огня»
11:00—14:00
ТРК «Гостиный двор»
11:00—15:00
ТРК «Континент»
11:00—15:00
ТРК «Семейный парк»
11:00—15:00
Миасс
7 и 8 августа
ТРК «Слон»
11:00—15:00
Златоуст
7 и 8 августа
ТРК «Тарелка»
12:00—17:00
Кыштым
7 и 8 августа
ТЦ «Радуга»
10:00—14:00
Чебаркуль
7 и 8 августа
Колхозный рынок
8:00—13:00
Мини-рынок
13:00—16:00
Пласт
7 августа
ТК «Раздолье»
9:00—13:00
8 августа
ТК «Карат»
8:00—12:00
Копейск
7 августа
Автовокзал
10:00—13:00
Коркино
7 августа
Городской рынок
8:30—11:30
8 августа
ТК «Шахтер»
10:00—13:00
Еманжелинск
8 августа
ТК «Магнит»
10:00—14:00
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.
Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру «122».
В прошедшие выходные 1730 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации.
За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 355 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболел 77 тысяч 61 человек.
Напомним, власти Челябинской области заявили о грядущем подъеме заболеваемости коронавирусом в сентябре. Новый пик эпидемии будет связан с выходом детей в школу.