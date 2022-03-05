В Челябинской области 2222 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 5 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 2222 положительных результата, среди заболевших — 150 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 294 тысячи 451 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 5 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 2928 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 256 тысяч 947 южноуральцев. На лечении остаются 29 тысяч 146 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 15 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9218 южноуральцев.

Ученые челябинского университета назвали четыре перспективных лекарства против коронавируса.



Ни один зарубежный партнер не отказался от поставок лекарств и медицинских изделий в Россию в период санкций. При этом внутри страны создан значительный запас лекарств — дефицита не будет.

