В России создадут межведомственную рабочую группу, которая будет поддерживать стабильное обеспечение нашей страны лекарствами и медицинскими изделиями в период санкций. Решение об этом принято накануне на совещании в федеральном Минздраве, сообщает пресс-служба ведомства. В совещании также принимали участие представители Минпромторга, Минфина, ФАС и Росздравнадзора.
«Ситуация с лекарствами на сегодня стабильная. В стране сформированы значительные запасы лекарственных препаратов. В части федеральных централизованных закупок законтрактовано 85% годового объема лекарств. По ряду препаратов мы ранее перешли на заключение двух-трехлетних контрактов, что дает уверенность в стабильности поставок. Большие запасы уже на складах дистрибуторов. Российские и иностранные производители подтверждают продолжение своей работы», — заявил на совещании глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По словам министра, иностранные партнеры России не делали никаких заявлений об ограничении поставок лекарств. Тем не менее российские эксперты создадут межведомственную рабочую группу, которая будет мониторить рынок и принимать оперативные решения, направленные на стабильность поставок. Если необходимо, то будут внесены изменения в нормативную базу.