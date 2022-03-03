Ученые челябинского университета назвали четыре перспективных лекарства против коронавируса

Наилучшими противовирусными препаратами определили лопинавир, идоксуридин, паритапревир и фавипиравир

Ученые Южно-Уральского государственного университета назвали четыре перспективных лекарства против коронавируса. Об этом сообщили на сайте программы Минобрнауки «Приоритет-2030».

Специалисты из ЮУрГУ в ходе исследований определили препараты, потенциально воздействующие на фермент коронавирусов. Четыре противовирусных препарата оказались наиболее эффективными средствами против штаммов COVID-19. Это препараты, которые имеют наибольший потенциал как ингибиторы (вещества, подавляющие или задерживающие течение физиологических и физико-химических процессов) и наибольшую «стыковку» на молекулярном уровне с ферментами коронавирусов: лопинавир, идоксуридин, паритапревир и фавипиравир.

Теперь ученые челябинского университета хотят сравнить эффективность ингибиторов при воздействии на первый, уханьский, штамм и на штамм омикрон. Такое исследование поможет продвинуться в создании эффективного лекарственного препарата.