В Челябинской области 378 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 11 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 378 положительных результатов, среди заболевших 28 школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 323 тысячи 375 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 11 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 482 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 308 тысяч 586 южноуральцев. На лечении остаются 5 тысяч 967 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 6 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии умерли 9 тысяч 683 человека.

Первый в Челябинской области ковидный госпиталь вернулся к плановой работе. ОКБ № 2 больше не принимает пациентов с COVID‑19.



Между тем в Челябинск пришел омикрон с приставкой стелс-. Однако новой волны заболеваемости ждать не стоит, считает челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

