Первый в Челябинской области ковидный госпиталь вернулся к плановой работе

ОКБ № 2 больше не принимает пациентов с COVID‑19

В Челябинске закрыли ковидный госпиталь Областной клинической больницы № 2 на улице Гагарина. Учреждение, которое прозвали южноуральской Коммунаркой, возвращается к работе в плановом режиме. Пациентов с COVID-19 выписали и отправили для долечивания в другие больницы, а в помещениях провели дезинфекцию. Об этом сегодня, 8 апреля, ИА «Первое областное» сообщила пресс-секретарь ОКБ № 2 Ольга Кондрашенок.



«С 4 апреля вернулись к плановому режиму работы. До этого неделю проводилась подготовка помещений, санитарная обработка, мелкосрочный ремонт. Всю эту неделю принимаем обычных пациентов в стационаре главного корпуса», — рассказала Ольга Кондрашенок.

Часть пациентов, которые проходили лечение от коронавируса, выписали. Нуждающихся в долечивании перевезли в другие учреждения.

«Обычный прием теперь ведет и роддом ОКБ № 2. Но так как мы единственное учреждение в Челябинской области, принимающее беременных, рожениц с коронавирусом, в отдельном блоке сохранены 20 коек. Пересечения потоков не будет», — добавила Ольга Кондрашенок.

В отделении недоношенных ОКБ № 2 малышей с коронавирусом со вчерашнего дня нет. В помещениях уже проведена дезинфекция, и теперь там будут осуществлять плановый прием малышей.

Напомним, ОКБ № 2 стала первым учреждением в Челябинской области, переоборудованным под ковид. С марта 2020 года в его стенах лечение от коронавируса прошли более 20 тысяч пациентов.

Между тем в Челябинск пришел омикрон с приставкой стелс-. Однако новой волны заболеваемости ждать не стоит, считает челябинский эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

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