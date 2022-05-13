В Челябинской области 139 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 13 мая 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более девяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 139 положительных результатов, среди заболевших есть 21 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 329 тысяч 666 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 13 мая, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 248 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 318 тысяч 868 южноуральцев. Продолжают лечение 1847 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о четырех скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9810 человек.

А в это время эксперт Роспотребнадзора заявил, что в Россию может вернуться штамм коронавируса дельта — его все чаще выявляют в лабораториях.



Между тем правительство РФ выделит более 10,5 млрд рублей на единовременные выплаты медработникам, которые заразились коронавирусом на работе. Минимальный размер такой выплаты составляет 68 тысяч 881 рубль. На деньги могут рассчитывать врачи, медсестры и водители скорой помощи, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, помогая пациентам.