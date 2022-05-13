Правительство РФ выделит 10,5 млрд рублей на выплату заболевшим коронавирусом медикам

Деньги получат врачи, медсестры и водители скорой помощи

Правительство РФ выделит более 10,5 млрд рублей на единовременные выплаты медработникам, которые заразились коронавирусом на работе. Об этом накануне заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«В этом году единовременные выплаты уже представлены на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Сегодня дополнительно выделим еще более 10,5 млрд рублей на их продолжение», — рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, минимальный размер такой выплаты составляет 68 тысяч 881 рубль. На деньги могут рассчитывать врачи, медсестры и водители скорой помощи, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, помогая пациентам.

Медработник, почувствовавший себя плохо, должен обратиться в медицинскую лабораторию для тестирования на COVID-19. После подтверждения заболевания работодатель проводит расследование заражения, а затем направляет в Фонд социального страхования Российской Федерации справку для начисления выплаты.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более девяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 139 положительных результатов, среди заболевших есть 21 школьник. Выписали 248 человек. Умерли четыре южноуральца.

