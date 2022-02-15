Главный терапевт Минздрава Челябинской области рассказала, когда вызывать врача на дом

И уточнила, в каких случаях стоит самостоятельно идти в поликлинику

В Челябинской области в пандемию нагрузка на терапевтов возросла в три раза. Врачи работают на износ, обслуживая пациентов и в поликлиниках, и на дому. Главный терапевт регионального министерства здравоохранения Анна Мищенко рассказала, в каких случаях лучше воздержаться от вызова врача на дом и самостоятельно дойти до поликлиники.



«В поликлинике принимать пациентов, конечно, проще и комфортнее, все необходимое у врача под рукой. Бывает и узкие специалисты подключаются, чтобы провести дополнительные исследования: сделать флюорографию или УЗИ, сдать кровь. При этом работа идет оперативнее, проходимость пациентов больше. В поликлинике сразу можно получить лекарства и больничный лист. На дом мы выходим к пациентам из групп риска, беременным, а также к тем, кто старше 65 лет. Многие пациенты могут самостоятельно обратиться в поликлинику, например, если температура не превышает 38 градусов, или у заболевшего наблюдаются первые, легкие, признаки заболевания», — рассказала главный терапевт минздрава Челябинской области Анна Мищенко.





В случаях легкого недомогания специалист советует позвонить в call-центр 122 или регистратуру поликлиники, оставить заявку на сайте. Доктор сам перезвонит пациенту, соберет анамнез и примет решение по дальнейшему лечению и наблюдению.

«Неотложную помощь нужно вызывать при ухудшении состояния, если температура не сбивается в течение трех дней, или она выше 39, сатурация падает ниже 95 (если есть пульсоксиметр), когда у пациента появляется выраженная отдышка, усиление частоты дыхания. При сильном ухудшении состояния нужно вызвать скорую помощь», — добавила Анна Мищенко.

При минимальных респираторных симптомах главный специалист Минздрава рекомендует проконсультироваться с врачом по телефону, так как не всегда человек сам может полноценно оценить свое состояние в период распространения коронавирусной инфекции.

Обязательная консультация врача необходима группам риска, беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Напомним, в период высокой загрузки амбулаторного звена региональный Минздрав ввел в работу дополнительные «ковидные центры». В них для пациентов с симптомами ОРВИ и коронавируса делают экспресс-тесты и тесты ПЦР, назначают лечение, выдают лекарства, оформляют больничные листы. Если у пациента нет возможности приехать на осмотр днем, то можно посетить круглосуточные амбулаторные центры в любое время.