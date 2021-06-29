В Челябинске привившимся от ковида дарят билет в музей

Получить презент можно в историческом парке «Россия — Моя история»

В среду, 30 июня, выездная бригада медиков будет прививать челябинцев от ковида на территории исторического парка «Россия — Моя история». Каждый привившийся в этот день получит в подарок билет в музей, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Пункт вакцинации, организованный выездной бригадой городской клинической поликлиники № 8, будет работать на первом этаже парка. Все желающие смогут поставить прививку, а также задать врачу вопросы о вакцинации», — замечают в Минздраве.

Записываться заранее на прививку в парке не нужно. Медики будут принимать горожан в порядке живой очереди с 10:00 до 14:00. При себе нужно иметь три документа: паспорт полис ОМС и СНИЛС.

Остается добавить, что билет, который подарят привившимся горожанам, бессрочный и действует на все экспозиции мультимедийного парка.

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 179 человек. Вакцинация остается единственным надежным способом защититься от вируса. Желающих привиться всё больше и больше. Как отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, дефицит вакцины региону не грозит.