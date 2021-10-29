Более ста литров плазмы южноуральцев направили на создание нового препарата от коронавируса

Производством антиковидного иммуноглобулина занимается компания «Микроген»

В Челябинской области в период с 2020 по 2021 год заготовили 2842 тонны антиковидной плазмы. Переливание назначают пациентам, которые тяжело переносят COVID-19. Также из плазмы начали изготавливать новый препарат, сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

«В 13 рекомендациях по лечению новой коронавирусной инфекции появился новый препарат — антиковидный иммуноглобулин. К его производству приступило НПО „Микроген“. Туда мы уже направили 117 литров плазмы для производства нового лекарственного препарата, который с нетерпением ждем в нашем регионе», — рассказала Ирина Гехт.

В Челябинской области на сегодня на карантине находится более одной тонны плазмы, которая сразу идет на госпитальные базы. Все пациенты, которым показан этот препарат, получают его вовремя и в необходимом объеме. Заготовка продолжается во всех структурных подразделениях Областной станции переливания крови.

Напомним, на 43 промышленных предприятиях в Челябинской области прививку против COVID-19 поставили более 99 тыс., или 57,5% работников. Коллективный иммунитет сотрудников находится на уровне 60%. Всего на заводах трудятся 172,7 тыс. человек.