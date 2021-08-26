В Челябинске откроют областной консультационный центр для врачей ковидных госпиталей

Уникальное медицинское подразделение появится в ОКБ № 3

На протяжении двух недель в Челябинской области работала консультативная бригада медиков из Москвы. Врачи проехали по местным ковидным базам и посоветовали региону создать единый консультативный центр для врачей, лечащих пациентов с ковидом. Региональные власти поддержали предложение москвичей и планируют создать такой центр на базе ОКБ № 3, больше известной как больница скорой помощи.

«Столичные медики побывали на всех госпитальных базах Челябинской области. Существенных замечаний к организации их работы не было. И прозвучало пожелание создать областной консультационный центр на базе ОКБ № 3 для лечения больных с ковидом и прохождения обучения медиков», — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

По словам Гехт, москвичи восторженно отзывались об ОКБ № 3, в состав которой сегодня входит и областная инфекционная больница в Малой Сосновке — основная ковидная база в Челябинской области.

Консультационный центр организуют уже в ближайшее время. Среди прочего у врачей будет возможность получать консультации посредством телемедицины.

Также Ирина Гехт рассказала, как болеют коронавирусом привитые от ковида южноуральцы и почему пациенты с коронавирусом больше не умирают от сопутствующих заболеваний.