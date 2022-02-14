В горбольнице № 1 Челябинска развернули ковидный госпиталь. Пациентов с COVID-19 начали принимать в девятиэтажном терапевтическом корпусе на улице Воровского, 16.
«Терапевтический, десятый корпус ГКБ № 1 начал принимать пациентов с COVID-19. Лечение от инфекционных заболеваний, вызванных коронавирусом, проходит на госпитальной базе № 1 (девятиэтажное здание на улице Воровского, 16)», — говорится на официальной странице учреждения во «ВКонтакте».
Учреждение принимает пациентов с коронавирусом с прошлой недели. Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, наряду с ним продолжают работать ковидные госпитали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на базах: ОКБ № 2, ОКБ № 3, ГКБ № 1, ГКБ № 8, ГКБ № 9, Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер.
Всего по Челябинской области развернуто 4370 коек на госпитальных базах.
Напомним, в Челябинской области за минувшие сутки еще 5110 человек заболели коронавирусом. Среди них — 891 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 232 342 случая заражения COVID-19.
В Челябинской области более 95% больных с коронавирусом лечатся дома. В стационаре нуждается только один из 20 пациентов.
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