Инфекционную больницу в Малой Сосновке расширят ещё на три корпуса

Благодаря этому в регионе появятся ещё 252 койко-места.

Новая инфекционная больница в Малой Сосновке будет расширена. Сегодня, 26 ноября, в Законодательном собрании Челябинской области обсуждали возможность строительства второй очереди медицинского центра. Она предполагает расширение больницы ещё на три корпуса. Об этом сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе регионального Заксобрания.



Депутаты внесли изменения в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Проект предусматривает расходы в 589 миллионов рублей на строительство новой очереди больницы. Три новых корпуса дадут 252 дополнительных койко-места.

«Законопроект предусматривает расходы за счет перераспределения с учетом ожидаемого исполнения в объеме 589 млн рублей на развертывание 252 дополнительных койко-мест с кислородным обеспечением в областных учреждениях здравоохранения в связи с увеличением количества случаев заболевания жителей Челябинской области новой коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом предлагаемое перераспределение расходов не приведет к изменению дефицита бюджета и увеличению заимствований на его покрытие, а также к изменению общих параметров по доходам и расходам», — объяснили «Первому областному» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области.

Отмечается, что каждый корпус инфекционного центра может автономно специализироваться для лечения конкретного заболевания. Так дополнительные койки позволят работать с пациентами с проблемами кровообращения и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, инфекционную больницу стоимостью около 2,5 миллиарда рублей возвели за 74 дня. Её открытие состоялось 11 ноября этого года. Уже через 11 дней, 22 ноября, центр затопило. Справляться с ЧП сотрудникам инфекционки пришлось своими силами.