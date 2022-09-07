В памятке говорится, что школьники не всегда открыто предъявляют жалобы на свое самочувствие, поэтому педагог должен обращать внимание на характерные признаки заболевания.
«Ребенок не всегда расскажет о недомогании, но вялость, отказ от еды и участия в мероприятиях, кашель и насморк должны насторожить. Еще одним симптомом заболевания может быть головная боль», — рассказывают в Минздраве.
Педагогам советуют соблюдать уже известные меры профилактики: использовать антисептики, носить маски, соблюдать карантин при появлении первых симптомов любой инфекции и отказаться от самолечения.
По данным Минздрава России, среди всех заболевших коронавирусом дети составляют 12—13%. Более 65% от общего количества заболевших детей — это школьники от 7 до 17 лет.
Напомним, весной 2022 года Роспотребнадзор отменил часть антиковидных ограничений. Школам больше не нужно разводить потоки детей, устанавливая для каждого класса свой учебный график. При этом утром у школьников все так же измеряют температуру, а родителям школьников запрещается приходить на школьные мероприятия в закрытые помещения. Сотрудники столовой по-прежнему должны носить медицинские маски.
За минувшие сутки в Челябинской области медики провели почти четыре тысячи тестов на коронавирус и получили 738 положительных результатов, среди заболевших есть 31 школьник.
На сегодняшний день нет оснований полагать, что коронавирус совсем исчезнет. Он ищет себе место, меняя свойства, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.