Среди заразившихся коронавирусом почти 13 процентов — дети

Минздрав России рассказал, как заподозрить инфекцию в школе

Минздрав России подготовил памятку педагогам по профилактике коронавируса в школах.

«Ребенок не всегда расскажет о недомогании, но вялость, отказ от еды и участия в мероприятиях, кашель и насморк должны насторожить. Еще одним симптомом заболевания может быть головная боль»,

— рассказывают в Минздраве.

В памятке говорится, что школьники не всегда открыто предъявляют жалобы на свое самочувствие, поэтому педагог должен обращать внимание на характерные признаки заболевания.

Педагогам советуют соблюдать уже известные меры профилактики: использовать антисептики, носить маски, соблюдать карантин при появлении первых симптомов любой инфекции и отказаться от самолечения.