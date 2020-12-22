Коронавирус оборвал жизни еще 13 человек в Челябинской области

Минздрав региона озвучил свежую сводку

За минувшие сутки в Челябинской области провели 2 710 тестов на коронавирус. Положительный результат получили 305 пациентов, в том числе двое школьников, сообщает пресс-служба Минздрва Челябинской области.

На лечении остаются 11 тысяч 285 человек. Накануне выписаны 147 южноуральцев. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу, в Челябинской области нет.

«За прошедшие сутки умерли 13 пациентов. Восемь человек скончались непосредственно от новой инфекции. Это шесть женщин — 45, 54, 62, 72, 74 и 93 лет и двое мужчин — 50 и 74 лет. Еще пять человек ушли из жизни от тяжелых сопутствующих недугов», — замечают в пресс-службе.

Так, у 81-летнего пациента была хроническая обструктивная болезнь легких и легочно-сердечная недостаточность; 61-летний мужчина умер из-за инфаркта головного мозга и гипертонии; 81-летняя пациентка — от инфаркта головного мозга и тяжелого стеноза мозговых артерий.

У 85-летнего пациента был сахарный диабет и гипертония. У 56-летнего мужчины — множественная миелома и хроническая почечная недостаточность.



Всего в начала пандемии коронавирус в Челябинской области оборвал жизнь 1 167 человек.