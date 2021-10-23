Минздрав РФ одобрил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса

Ставить прививки необходимо в разные части тела

Министерство здравоохранения Российской Федерации разрешило одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Как сообщили накануне вечером, 23 октября, в пресс-службе ведомства, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак», или «Спутник V».

«Взаимодействие „Спутника V“ с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо»,— уточнили в пресс-службе федерального Минздрава.

Также в ведомстве отметили, что одновременную вакцинацию от ковида и гриппа уже одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт отметила, что эпидемиологическая ситуация в регионе осложняется тем, что уже есть первые случаи заболевания гриппом. Поэтому политик призвала не медлить, а как можно скорее вакцинироваться, чтобы сберечь свое здоровье и здоровье своих близких.

Напомним, в эти выходные южноуральцы могут поставить прививки от коронавируса в крупных ТРК региона, а также в МФЦ, на рынках и железнодорожных вокзалах.