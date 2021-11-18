Минздрав озвучил новые рекомендации по применению «Спутника Лайт»

Вакцина рекомендована только двум категориям пациентов

Вакцину «Спутник Лайт» следует использовать для ревакцинации, а также после перенесенного COVID-19. Такие рекомендации озвучил Минздрав России, сообщает в четверг, 18 ноября, «Российская газета».

«„Спутник лайт“ целесообразно использовать для повторной вакцинации через 6 месяцев после первичной вакцинации в условиях пандемии или для первичной вакцинации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания взрослых старше 18 лет», — говорится в документе Минздрава.

Означает ли это, что во всех других случаях прививки «Спутником Лайт» делать не будут, пока неясно. Пока в России спрос на однокомпонентную вакцину от коронавируса превышает возможности производства.

Повышенный интерес к «Спутнику Лайт» был связан с тем, что вакцинация этим препаратом позволяла получить QR-код в сжатые сроки. Сегодня после прививки «Спутником Лайт» QR-код выдают не сразу, а через 21 день.

В Челябинской области «Спутником Лайт» на платной основе прививают иностранцев. Правда, из-за нехватки вакцины, платную вакцинацию приостановили.