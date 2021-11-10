КВД Челябинской области и СПИД‑центр приостановили вакцинацию иностранцев от коронавируса

Это связано с нехваткой вакцины «Спутник Лайт»

На Южном Урале приостановили вакцинацию иностранцев от коронавируса. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в Минздраве Челябинской области.

Для вакцинации иностранцев (а она проводится на платной основе) в регионе используют однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». После введения QR-кодов интерес к этому препарату вырос в разы, так как прививка «Спутником Лайт» позволяет получить сертификат с QR-кодом в кратчайшие сроки.

Вакцинацию иностранцев вели две медицинские организации — областной КВД и СПИД-центр. Сейчас поставить прививку ни там, ни там невозможно.

«На данный момент вакцинация приостановлена в связи с нехваткой данного препарата на территории всей России. Заявка на вакцину для иностранных граждан отправлена в федеральный центр, как только очередная партия поступит в регион — мы пригласим всех желающих на вакцинацию от коронавирусной инфекции», — пояснил главный врач Челябинского областного кожно-венерологического диспансера Олег Зиганшин.

Ранее министр здравоохранения региона Юрий Семенов заверил, что в Челябинской области есть в наличии все четыре вакцины от коронавируса. По словам Семенова, перебои с поставкой конкретного препарата возможны, но они временны.

Между тем главный врач Центра медицинской профилактики Челябинской области Ольга Агеева рассказала, почему в первый раз очень важно привиться не «Спутником Лайт», а любой двухкомпонентной вакциной.

Полный перечень пунктов вакцинации, работающих в Челябинской области, опубликован на нашем сайте.

