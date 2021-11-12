QR-код после вакцинации «Спутником Лайт» придется ждать 21 день

Ранее сертификат с кодом был доступен уже на следующий день

Подтверждение с кодом будет сформировано только через 21 день после вакцинации

Теперь, чтобы получить QR-код после вакцинации однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт», нужно будет ждать 21 день. QR-код не будет формироваться сразу после появления данных в базе. Об этом сообщают Минцифры РФ.

Раньше сертификат вакцинации приходил на следующий день, либо, в зависимости от медорганизации, в течении одного-пяти дней.

О обо всех пунктах вакцинации Челябинской области читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».