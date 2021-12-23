Минздрав Челябинской области закрывает две ковидные базы — в Магнитогорске и Южноуральске

На лечении по всему региону остаются менее четырех тысяч южноуральцев

В Челябинской области закрывают еще две ковидные базы. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает Минздрав региона.

«К плановой работе возвращаются две госпитальные базы: городская больница № 2 в Магнитогорске, где под ковидных больных было отдано 220 коек, и городская больница Южноуральска, где лечились 65 ковидных больных», — говорят в ведомстве.

Если эпидситуация в области снова ухудшится, то эти клиники можно будет в кратчайшие сроки перепрофилировать под ковидные отделения.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 551 положительный результат. Из больниц выписали 1026 человек. На лечении остается 3 тысячи 967 человек.

Кому жаловаться на усталость и «туман» в голове после коронавируса — углубленная диспансеризация в Челябинской области продолжится и в 2022 году.

