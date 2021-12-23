Еще 551 человек заболел коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 23 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 551 положительный результат, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 142 тысячи 732 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 1026 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 131 тысяча 642 южноуральца. На лечении остается 3 тысячи 967 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 28 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7061 южноуралец.

Единственным надежным способом защитить себя от тяжелой формы болезни остается вакцинация. Уровень вакцинации от коронавируса в Челябинской области достиг 57% — первый компонент вакцины в регионе поставили более 1,5 млн человек.



Кому жаловаться на усталость и «туман» в голове после коронавируса — углубленная диспансеризация в Челябинской области продолжится и в 2022 году.

