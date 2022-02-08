Контактные по ковиду в Челябинской области больше не будут уходить на изоляцию

Роспотребнадзор прекращает выдачу предписаний

Роспотребнадзор прекращает выдачу предписаний об изоляции людям, которые контактировали с больными коронавирусом. Об этом во вторник, 8 февраля, на брифинге по ковиду заявила заместитель начальника эпидотдела Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова.

«Понятие „контактный человек“ отменяется. Контактных больше не будет ни в семейных очагах, ни по месту работы, ни в школе. Соответствующие изменения внесены в санитарные правила, которые действуют по всей стране», — заявила Татьяна Софейкова.

Это значит, что взрослые, контактировавшие с больным, должны ходить на работу, а дети могут посещать детские заведения, в том числе детский сад и школу.

Исключение сделают только для тех, като попал в очаг заражения, находясь в стационаре или в закрытом учреждении системы соцзащиты. Здесь по-прежнему будут выявлять и изолировать контактных по ковиду.

Карантин в школах и других образовательных учреждениях будут вводить по правилам, которые действуют при подъеме ОРВИ и гриппа. Целые классы, параллели и школы будут отправлены на дистант, если отсутствуют 20% учащихся.

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели 4416 южноуральцев, в том числе 671 школьник.

Челябинский эпидемиолог объяснил необходимость коронавирусных послаблений в России. Александр Выгоняйлов прокомментировал новые правила и ограничения для пациентов с COVID‑19.

