В Челябинской области еще 4416 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 8 февраля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 19 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4416 положительных результатов, среди заболевших есть 671 школьник. С начала пандемии официально зарегистрировано 203 тысячи 168 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 2472 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 154 тысячи 53 южноуральца. На лечении остаются 41 тысяча 206 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 20 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 7847 южноуральцев.

Челябинский эпидемиолог объяснил необходимость коронавирусных послаблений в России. Александр Выгоняйлов прокомментировал новые правила и ограничения для пациентов с COVID‑19.

