Челябинский эпидемиолог объяснил необходимость коронавирусных послаблений в России

Александр Выгоняйлов прокомментировал новые правила и ограничения для пациентов с COVID-19

Роспотребнадзор разрешил пациентам с ковидом выходить на работу без отрицательного ПЦР-теста, если лечение длилось больше семи дней, и отменил обязательную изоляцию для контактных. Означает ли это, что коронавирус постепенно перерождается в обычное сезонное заболевание? Об этом Первое областное информагентство спросило челябинского эпидемиолога, кандидата медицинских наук Александра Выгоняйлова.

«Коронавирус приобрел максимальное сходство с банальными острыми респираторными вирусными инфекциями. Это проявляется в его клинических проявлениях и в коротком инкубационном периоде: заразившись коронавирусом, человек становится источником инфекции в первые сутки. Но, к сожалению, причина озвученных Роспотребнадзором решений не в том, что ковид якобы сходит на нет. С приходом „омикрона“ существенно увеличилось количество зараженных и контактных. Выросла нагрузка на амбулаторное звено. Поэтому в таком объеме, как это было раньше, изолировать каждого и делать повторные тесты невозможно», — рассказал Александр Выгоняйлов.

Легкое течение «омикрона», по словам бывшего главного эпидемиолога Челябинской области Александра Выгоняйлова, не связано с изменением патогенных свойств коронавируса. Причина — в ранее сформированном иммунитете населения. Одни перенесли ковид, в том числе, бессимптомно, а 60% — приобрели антитела после вакцинации.

«Учитывая огромную заразность коронавируса, цифры по Челябинской области поражают темпами прироста. Сейчас он уже не такой бурный, но важно понимать, что есть большая неиммунная прослойка, которая может переносить заболевание достаточно тяжело», — заявил Выгоняйлов.

НЕ ИГНОРИРУЕМ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ

Изменение срока карантина до семи дней эпидемиолог считает обоснованными. Говорит, что это связано с сократившимся сроком инкубационного периода. После контакта с зараженным человек достаточно быстро заражается сам, поэтому превентивные мероприятия (к примеру, изоляция всех контактных и другие) теряют смысл.

Но это не значит, что можно игнорировать любые клинические проявления болезни и переносить недуг на ногах. При любых жалобах респираторного характера, при подъеме температуры человек должен идти домой и обратиться за медицинской помощью. В случае с легкой формой это может быть консультация врача по телефону и удаленное оформление листка нетрудоспособности.

«В некоторых регионах существует возможность открыть больничный дистанционно, она появилась из-за большого потока пациентов. Амбулаторное звено захлебнулось. Если сейчас его еще нагрузить контактными, а не только заболевшими, то количество новых заражений пропорционально возрастет. Поэтому все остальные меры защиты Роспотребнадзор подчеркнул и усилил. К счастью, убрали глупость — перчатки. Но маски, социальная дистанция, соблюдение гигиены рук — все это остается актуальным», — продолжает Александр Выгоняйлов.

ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО СДАВАТЬ ПЦР-ТЕСТ ПОВТОРНО

Отмена повторного ПЦР-тестирования на коронавирус, если болезнь длилась больше семи дней, тоже имеет под собой основания. Александр Выгоняйлов говорит, что все дело в коллективном иммунитете. Очень редко ранее переболевшие коронавирусом и вакцинированные при заражении «омикроном» выделяют возбудителя инфекции дольше, чем неделю. Если это и происходит, то уже не в тех концентрациях, которые могут быть опасны для окружающих.

«Поэтому пациента можно выписать без проведения контрольного мазка. Но только через семь дней. Если раньше, то обязательно повторное ПЦР-тестирование», — добавил Александр Витальевич.

По словам собеседника сайта, говорить, что после пятой волны пандемия закончится, рано. Коронавирус продолжает изменяться, и чем больше неиммунных лиц в популяции, тем больше шансов для его мутации. Но те, кто имеет иммунитет, даже если они заболеют, перенесут болезнь легко и быстро.

ВСПОМИНАЕМ О ЛИЧНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Повышенная температура тела — не всегда первый симптом коронавируса. Болезнь протекает у всех по-разному. Даже любой банальный чих, выделения из носа или мышечные боли должны настораживать. Эпидемиолог рекомендует внимательнее следить за своим самочувствием.

«Если в ближайшем окружении есть заболевший то дважды в сутки следует измерять температуру, а также обращать внимание на жалобы респираторного характера и при появлении их изолироваться. Здесь все отдают на откуп самого населения. Работодателям предложено перевести сотрудников на дистанционный формат работы. Такая возможность есть не у всех. Но наблюдать за своим здоровьем может каждый», — продолжает Александр Выгоняйлов.

При этом, по словам эпидемиолога, человек за трое суток до появления признаков инфекции уже становится ее источником для окружающих. Привитые и ранее переболевшие выделяют его во внешнюю среду более короткий период времени и в меньшем объеме.

«Поэтому это очень важно — привиться», — резюмировал Александр Выгоняйлов.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области выявили еще 4400 новых случаев коронавируса, среди заболевших — 660 школьников.