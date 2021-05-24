Каждый шестой взрослый житель Челябинской области уже поставил прививку от коронавируса

Какая вакцина доступна южноуральцам и где можно привиться

Медики уже научились диагностировать и лечить коронавирус. Сейчас задача врачей — провакцинировать как можно больше людей, чтобы избежать третьей волны заражения грядущей осенью, заявил в понедельник, 24 мая, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов.

«С начала вакцинации Южный Урал получил 329 тысяч 690 доз вакцины от коронавируса, и 87,2% вакцины уже использованы. Первым компонентом привились 17% южноуральцев, а первым и вторым — 14% наших земляков», — описал ситуацию с вакцинацией в области Юрий Семенов.

Получается, что прививку от коронавируса уже поставил каждый шестой взрослый житель Челябинской области.

По словам министра, сейчас в регион поступают три вида вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» (больше известный под торговой маркой «Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпивакКорона». Сначала их отправляют на Областной аптечный склад, а потом рефрижераторами развозят по области.

«Все три вакцины безопасные и эффективные. Разница только в производственном цикле и в условиях хранения. Но все их можно использовать для вакцинации людей с хроническими недугами. Окончательный выбор вакцины — какая для кого лучше — делает врач», — замечает Семенов.

И все же чаще всего население прививают «Спутником V» — эта вакцина поступает в Челябинскую область в самых больших объемах.

Привиться от коронавируса сегодня можно:

— в поликлинике;

— в челябинской ГКБ № 1 (здесь работает кабинет для тех, кто работает допоздна, — сделать прививку можно поздно вечером и в выходные);

— во время массовых акций в крупных ТРК области;

— во время массовых акций в садовых товариществах;

— во время массовых акций на пешеходной Кировке в Челябинске.

Даты проведения массовых акций и график работы выездных бригад Минздрав сообщает заранее. В конце каждой недели мы публикуем их на нашем сайте.

«Южноуральцы, как и по всей России, стали реже заражаться коронавирусом. Надеемся, что эта тенденция сохранится, а число вновь заболевших сократится до единиц. А пока люди должны понимать, что коронавирус никуда не ушел. Им заражаются и болеют. Кто-то бессимптомно, а кто-то тяжело, в реанимации. Поэтому я советую носить маски, обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию», — говорит Юрий Семенов.

На утро 24 мая в Челябинской области выявлено 89 свежих случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии новой инфекцией, по официальным данным, переболели более 62 тысяч южноуральцев. В ковидных клиниках умерли 2793 человека.