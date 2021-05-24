В Челябинской области из больниц выписали 89 пациентов после COVID-19

Минздрав опубликовал сводку на утро 24 мая 2021 года

В Челябинской области новой коронавирусной инфекцией за сутки заболели 89 человек. За время пандемии на территории региона зафиксировано 62 тысячи 424 случая COVID-19. 56 тысяч 899 пациентов уже выздоровели, 8689 продолжают лечение. За сутки из госпиталей выписали 89 человек.

«За прошедшие сутки умерло 9 человек: от COVID-19 — 8 человек, от других причин — 1 человек», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Южноуральцам за время пандемии провели более 2 миллионов исследований на коронавирус, за сутки сделали 6396 тестов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал районы, лидирующие по темпам вакцинации местных жителей.