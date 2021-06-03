В Челябинске студентов‑медиков не допустят до практики без прививки от коронавируса

В крупнейшем вузе Челябинской области создают коллективный иммунитет

В четверг, 3 июня, в Южно-Уральском государственном медицинском университете началась вакцинация студентов вуза против коронавируса. Это часть большой информационно-коммуникационной кампании «COVID-19», которая запущена по инициативе и. о. ректора университета Андрея Важенина, сообщают в вузе.

Сегодня в медпункте ЮУГМУ открыли постоянно действующий мобильный пункт вакцинации для преподавателей и студентов. В вузе надеются, что уже за лето в университете удастся создать коллективный иммунитет, а заодно — снизить риск распространения коронавируса в больницах города.

В этом году к прохождению практики в медицинских организациях Челябинской области будут допущены только те студенты, кто уже перенес коронавирус либо привился.

«Прививочная кампания — производственная и жизненная необходимость. Наши студенты выходят на практику в больницы, и они не должны нести с собой опасную инфекцию. Риск заразиться там тоже выше, чем просто на улице. Участие в вакцинации — это проявление грамотности и знаний наших студентов», — пояснил ИА «Первое областное» и. о. ректора вуза Андрей Важенин.

Сам ректор уже привился «Спутником V», несмотря на то что полгода назад переболел коронавирусом.

Помимо вакцинации в вузе пройдут более двух десятков разъяснительных, информационных и агитационных мероприятий, направленных на повышение уровня вакцинации. Например, участвуя в конкурсе «Группа спасения», студенты получат возможность выиграть ценные призы.

Персональное приглашение на вакцинацию получат также ветераны вуза. При необходимости их привьют на дому.

А в это время в Магнитогорске выездная бригада медиков будет работать у Вечного огня. Привиться здесь сможет любой желающий.

