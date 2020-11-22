Под Челябинском затопило новую инфекционную больницу

На данный момент все неполадки практически устранены.

Сегодня, 22 ноября, появилась информация о том, что в новой инфекционной больнице в посёлке Малая Сосновка под Челябинском произошёл потоп. По словам очевидцев, вода прибывала в палаты, кабинеты и коридор прямо из-под пола в корпусе, где лежат больные коронавирусом, с вечера 21 ноября. Справлялись с потопом сами врачи и медсёстры: собирали воду в вёдра тряпками.

В пресс-службе Минздрава Челябинской области рассказали, что, поскольку здание новое и нюансы могли возникнуть, пациентов специально вводили поэтапно, чтобы сбоев в лечении не произошло. На момент устранения неполадок пациенты были переведены в другой корпус.

«На данный момент последствия подтопления практически устранены. Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, новую инфекционную больницу стоимостью около 2,5 миллиардов рублей возвели за рекордные 74 дня. В больнице есть как обычные палаты, так и 10 реанимационных боксов. Открывали больницу губернатор Челябинской области Алексей Текслер и первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян 11 ноября этого года.