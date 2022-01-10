В Челябинской области еще 249 человек заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 10 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 249 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 150 тысяч 373 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 232 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 140 тысяч 823 южноуральца. На лечении остается 1935 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 27 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7553 южноуральца.

Между тем коллективный иммунитет в Челябинской области превысил 57%. Вакцинация от ковида продолжалась даже в январские праздники. На январских каникулах медики привили от коронавируса 15 тысяч 706 южноуральцев.

