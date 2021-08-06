Еще 355 человек в Челябинской области заразились коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав озвучил сводку на утро 6 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 13 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 355 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 77 тысяч 61 человек. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне, 5 августа, скончались 15 пациентов с коронавирусом. Все они умерли непосредственно от новой инфекции. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3499 пациентов с коронавирусом.

На лечении остаются 5907 человек. С начала пандемии болезнь победили 67 599 южноуральцев. За прошедшие сутки из ковидных больниц выписали 269 пациентов.

Напомним, власти Челябинской области заявили о грядущем подъеме заболеваемости коронавирусом в сентябре. Новый пик эпидемии будет связан с выходом детей в школу.

На Южном Урале продолжается вакцинация от коронавируса. На этой неделе в Челябинскую область поступила новая партия вакцины «Спутник Лайт» — еще 17 800 доз.