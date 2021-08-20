Где в Челябинской области поставить прививку от коронавируса в выходные: список адресов

Число вакцинированных с каждым днем становится больше

В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где сделать прививку можно в ближайшие выходные, 21 и 22 августа.

Список адресов мобильных пунктов бесплатной вакцинации в Челябинской области

Челябинск

21 августа

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00

ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—15:00

ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00

ТРК «Родник»: 10:00—16:00

ТРК «Космос»: 12:00—16:00

ТРК «Куба»: 10:00—13:00

ТК «КС»: 12:00—15:00

ТРК «Горки»: 10:00—14:00

СНТ «Медик»: 10:00—12:00

22 августа

ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00

ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00

ТРК «Фокус»: 11:00—16:00

ТРК «Родник»: 10:00—16:00

ТРК «Куба»: 10:00—13:00

Магнитогорск

21 августа

Парк «У Вечного огня»: 11:00—14:00

ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00

ТРК «Континент»: 11:00—15:00

ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00

СНТ им. Мичурина: 09:00—12:00

22 августа

ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00

ТРК «Континент»: 11:00—15:00

ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00

Миасс

21 и 22 августа

ТРК «Слон»: 11:00—15:00

Златоуст

21 и 22 августа

ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00

Кыштым

21 и 22 августа

ТЦ «Радуга»: 10:00—14:00

Пласт

21 августа

ТК «Раздолье»: 09:00—13:00

22 августа

ТК «Карат»: 08:00 — 12:00

Сатка

21 августа

Свято-Никольской храм: 10:30—12:00

Центральный рынок: 10:00—12:00

п. Межевой, церковь: 09:00—12:00

Касли

21 августа

ТК «Перекресток»: 10:00—13:00

Копейск

21 августа

ТК «Слава»: 10:00—13:00

22 августа

рынок «Народный двор»: 10:00—12:00

Чебаркуль

21 и 22 августа

Колхозный рынок: 09:00—13:00

Мини-рынок: 13:00—16:00

Варна

21 августа

Рынок: 10:00—14:00

Чесма

22 августа

Центральная площадь: 10:00—14:00

Коркино

21 августа

Городской рынок: 08:30—12:30

22 августа

ТК «Шахтер»: 10:00—13:00

Верхний Уфалей

22 августа

Площадка у ФОК: 15:00—17:00

Верхнеуральск

21 августа

Ярмарка на площади Советской: 09:00—13:00

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.

Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру 122. В минувшие выходные 1618 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации.

За последние сутки в области коронавирусом заболели еще 382 человека.

Напоминаем, что недавно кабинет министров утвердил правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных. А вчера, в Яблочный Спас, выездная медицинская бригада вакцинировала всех желающих прихожан в Свято-Васильевском храме.

Автор: София Поромова.