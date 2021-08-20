В Челябинской области продолжается вакцинация от коронавируса. Минздрав Челябинской области публикует перечень адресов, где сделать прививку можно в ближайшие выходные, 21 и 22 августа.
Список адресов мобильных пунктов бесплатной вакцинации в Челябинской области
Челябинск
21 августа
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00
ТРК «Алмаз», около «Леруа Мерлен»: 10:00—15:00
ТРК «Кольцо»: 12:00—18:00
ТРК «Родник»: 10:00—16:00
ТРК «Космос»: 12:00—16:00
ТРК «Куба»: 10:00—13:00
ТК «КС»: 12:00—15:00
ТРК «Горки»: 10:00—14:00
СНТ «Медик»: 10:00—12:00
22 августа
ТРК «Алмаз»: 10:00—14:00
ТРК «Кольцо»: 12:00—17:00
ТРК «Фокус»: 11:00—16:00
ТРК «Родник»: 10:00—16:00
ТРК «Куба»: 10:00—13:00
Магнитогорск
21 августа
Парк «У Вечного огня»: 11:00—14:00
ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00
ТРК «Континент»: 11:00—15:00
ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00
СНТ им. Мичурина: 09:00—12:00
22 августа
ТРК «Гостиный двор»: 11:00—15:00
ТРК «Континент»: 11:00—15:00
ТРК «Семейный парк»: 10:00—14:00
Миасс
21 и 22 августа
ТРК «Слон»: 11:00—15:00
Златоуст
21 и 22 августа
ТРК «Тарелка»: 12:00—17:00
Кыштым
21 и 22 августа
ТЦ «Радуга»: 10:00—14:00
Пласт
21 августа
ТК «Раздолье»: 09:00—13:00
22 августа
ТК «Карат»: 08:00 — 12:00
Сатка
21 августа
Свято-Никольской храм: 10:30—12:00
Центральный рынок: 10:00—12:00
п. Межевой, церковь: 09:00—12:00
Касли
21 августа
ТК «Перекресток»: 10:00—13:00
Копейск
21 августа
ТК «Слава»: 10:00—13:00
22 августа
рынок «Народный двор»: 10:00—12:00
Чебаркуль
21 и 22 августа
Колхозный рынок: 09:00—13:00
Мини-рынок: 13:00—16:00
Варна
21 августа
Рынок: 10:00—14:00
Чесма
22 августа
Центральная площадь: 10:00—14:00
Коркино
21 августа
Городской рынок: 08:30—12:30
22 августа
ТК «Шахтер»: 10:00—13:00
Верхний Уфалей
22 августа
Площадка у ФОК: 15:00—17:00
Верхнеуральск
21 августа
Ярмарка на площади Советской: 09:00—13:00
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Эти документы необходимы, чтобы внести данные о вакцинации в единый всероссийский реестр получивших прививку от коронавируса. Только после этого человек может получить электронный сертификат с QR-кодом.
Записаться на вакцинацию можно через портал «Госуслуги», по телефону регистратуры в поликлинике, а также по единому номеру 122. В минувшие выходные 1618 жителей Челябинской области привились от коронавируса в пунктах массовой вакцинации.
За последние сутки в области коронавирусом заболели еще 382 человека.
Напоминаем, что недавно кабинет министров утвердил правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных. А вчера, в Яблочный Спас, выездная медицинская бригада вакцинировала всех желающих прихожан в Свято-Васильевском храме.
Автор: София Поромова.