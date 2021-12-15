Стало известно, сколько людей заболевают коронавирусом после прививки

Данные озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко

Всего 3,9% привитых россиян заражаются коронавирусом, а в больницы попадают не более 1,7% из них. Такие данные в среду, 15 декабря, озвучил глава Минздрава России Михаил Мурашко на съезде профсоюза работников здравоохранения, сообщает РИА Новости.



«Пациенты, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации», — цитирует РИА Новости Михаила Мурашко.

Сейчас под наблюдением врачей по всей России остаются более 700 тысяч пациентов с COVID-19. При этом на пике пандемии этот показатель достигал 1,3 миллиона.

За все время в России выявили более десяти миллионов случаев COVID-19, жертвами болезни стали почти 292 тысячи человек, выздоровели 8,8 миллиона.

Главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе рассказал о воздействии коронавируса на мозг и перечислил основные симптомы постковидного синдрома. Например, у некоторых спортсменов уже через несколько минут после интенсивных тренировок начинается одышка. У других переболевших нередко наблюдаются частичная амнезия, когда они забывают какие-то слова, и раздражительность.