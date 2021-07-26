Еще один ковидный госпиталь открывают на базе районной больницы в Челябинской области

В Еткуле развернут 129 инфекционных коек

В среду, 28 июля, на базе районной больницы в Еткуле открывают ковидную базу для заразившихся коронавирусом. В отделении будет 129 инфекционных коек, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Сейчас идет подготовка к открытию госпитальной базы. Завозятся медикаменты, средства индивидуальной защиты, а также необходимое оборудование. Проводится контроль готовности по соблюдению санитарно-эпидемических норм. Медицинский персонал готов к приему и лечению пациентов», — замечают в пресс-службе.

Ранее власти Челябинской области заявляли, что постараются максимально сохранить плановую медицину.

За минувшие сутки в Челябинской области коронавирусом заболели еще 324 южноуральца.

В минувшие выходные в ТРК Челябинской области привились около двух тысяч южноуральцев. Высокие показатели вакцинации связаны с тем, что во второй половине июля регион получил несколько больших партий вакцины от коронавируса.



Между тем непривитых южноуральцев планируют отстранять от работы без сохранения зарплаты. Соответствующее поручение дали Минтруд РФ и Роспотребнадзор.