Еще 376 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав региона озвучил сводку на утро 30 августа 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 13,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 376 положительных результатов. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Всего с начала пандемии, по данным официальной статистики, коронавирусом заразились 86 тысяч 78 южноуральцев. На лечении остаются 7 тысяч 647 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 280 пациентов, всего с начала пандемии болезнь победили 74 тысячи 406 южноуральцев.

Накануне, 29 августа, от COVID-19 скончались 22 пациента. За весь период пандемии от инфекции умерли 3 тысячи 989 южноуральцев.

За выходные в мобильных пунктах вакцинации по Челябинской области от коронавируса привились 1232 южноуральца.



Между тем в Челябинске откроют областной консультационный центр для врачей ковидных госпиталей. Уникальное медицинское подразделение появится в ОКБ № 3.

