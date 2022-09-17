Еще 938 человек заболели коронавирусом за день в Челябинской области

Минздрав озвучил суточную сводку на 17 сентября 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более четырех тысяч тестов на коронавирус и получили 938 положительных результатов, среди заболевших есть 90 школьников, сообщает сегодня, 17 сентября, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 357 человек. Продолжают лечение 11 тысяч 721 пациент.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умерли три пациента. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 10 тысяч 72 человек.

На Южном Урале продолжается вакцинация от ковида и гриппа. Рассказываем, где в эти выходные можно сделать прививку.



Челябинская область ждет распылители для назальной вакцины от коронавируса. Их распределением занимается федеральный Минздрав.



В Челябинске пациентов с коронавирусом принимают три ковидные базы. Одна из них предназначена для больных, которым нужен диализ.

